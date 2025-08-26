В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения

Ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов, заявил Кореняко
В нижегородском аэропорту Стригино введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов.
Ранее представитель Росавиации сообщал о введении аналогичных ограничений в аэропорту Волгограда в ночь на 26 августа. Судя по информации, они действуют до сих пор.
