В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов, заявил Кореняко
Ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов, заявил Кореняко Фото:

В нижегородском аэропорту Стригино введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов.

Ранее представитель Росавиации сообщал о введении аналогичных ограничений в аэропорту Волгограда в ночь на 26 августа. Судя по информации, они действуют до сих пор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нижегородском аэропорту Стригино введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов. Ранее представитель Росавиации сообщал о введении аналогичных ограничений в аэропорту Волгограда в ночь на 26 августа. Судя по информации, они действуют до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...