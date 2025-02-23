23 февраля 2025
22 февраля 2025

Мобилизованный из ХМАО захватил американскую боевую машину пехоты в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованный из Сургута награжден за захват военной техники в зоне СВО
Мобилизованный из Сургута награжден за захват военной техники в зоне СВО Фото:

Мобилизованный из Сургута, командир танкового взвода с позывным «Кореш», захватил американскую боевую машину пехоты «Брэдли» в зоне СВО. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».

«В ходе выполнения поставленных задач на участке Соледаро-Бахмутского направления „Кореш“ и его экипаж захватили американскую „Брэдли“», — пишет «ЮграСолдату». Теперь боевая машина, захваченная его экипажем, выставлена на Поклонной горе в рамках выставки трофейной техники.

До мобилизации «Кореш» работал учителем, а теперь его подвиги признаются на всех уровнях. За свой героический поступок «Кореш» был удостоен нескольких государственных наград, включая Орден Мужества, медали Суворова и «За Отвагу». Также он получил ведомственные награды. 

Танк «Брэдли», захваченный добровольцем из ХМАО
Танк «Брэдли», захваченный добровольцем из ХМАО
Фото:

Ранее URA.RU писало, что боец СВО из ХМАО спас трех своих сослуживцев во время специальной военной операции лишившись ноги. Мужчина преодолел 56 операций. Правую ногу ему ампутировали, а в левой у него осталось более 100 осколков.

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Мобилизованный из Сургута, командир танкового взвода с позывным «Кореш», захватил американскую боевую машину пехоты «Брэдли» в зоне СВО. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «В ходе выполнения поставленных задач на участке Соледаро-Бахмутского направления „Кореш“ и его экипаж захватили американскую „Брэдли“», — пишет «ЮграСолдату». Теперь боевая машина, захваченная его экипажем, выставлена на Поклонной горе в рамках выставки трофейной техники. До мобилизации «Кореш» работал учителем, а теперь его подвиги признаются на всех уровнях. За свой героический поступок «Кореш» был удостоен нескольких государственных наград, включая Орден Мужества, медали Суворова и «За Отвагу». Также он получил ведомственные награды.  Ранее URA.RU писало, что боец СВО из ХМАО спас трех своих сослуживцев во время специальной военной операции лишившись ноги. Мужчина преодолел 56 операций. Правую ногу ему ампутировали, а в левой у него осталось более 100 осколков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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