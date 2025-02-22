Разведчик из ХМАО на СВО спас трех сослуживцев, лишившись ноги

Боец СВО из ХМАО Артем Глебов с позывным «Хан» спас трех своих сослуживцев во время специальной военной операции. Своей историей Глебов поделился со СМИ.
«2022 году пошёл разведчиком, позже руководил батальоном „Сумрак“. В июле 2023 командование поставило задачу — выйти на передовую, окопаться и наблюдать за врагом. Три дня группа отстреливалась, не имея достаточного количества еды, воды и патронов. На третьи сутки „Хан“ вышел из окопа, прошёл пять метров и взлетел на воздух. То была мина. Он потерял ногу, получил множественные ранения. Он остался в сознании, да ещё спас трёх сослуживцев», — рассказывает историю Глебова «Царьград».
Во время эвакуации бойца ранили еще раз. Боец просил сослуживцев оставить его, однако они вытащили югорчанина. В итоге мужчина преодолел 56 операций. Правую ногу Артему Глебову ампутировали, а в левой у него осталось более 100 осколков.
До спецоперации мужчина служил в морской пехоте. После армии работал строителем монтажником. В 2022 году решил вернуться в строй в рамках мобилизации. В Сургут Глебов вернулся в 2024 году.
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