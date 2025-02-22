22 февраля 2025
21 февраля 2025

Разведчик из ХМАО на СВО спас трех сослуживцев, лишившись ноги

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Глебов из Сургута спас трех сослуживцев на СВО, лишившись ноги
Артем Глебов из Сургута спас трех сослуживцев на СВО, лишившись ноги Фото:

Боец СВО из ХМАО Артем Глебов с позывным «Хан» спас трех своих сослуживцев во время специальной военной операции. Своей историей Глебов поделился со СМИ. 

«2022 году пошёл разведчиком, позже руководил батальоном „Сумрак“. В июле 2023 командование поставило задачу — выйти на передовую, окопаться и наблюдать за врагом. Три дня группа отстреливалась, не имея достаточного количества еды, воды и патронов. На третьи сутки „Хан“ вышел из окопа, прошёл пять метров и взлетел на воздух. То была мина. Он потерял ногу, получил множественные ранения. Он остался в сознании, да ещё спас трёх сослуживцев», — рассказывает историю Глебова «Царьград».

Во время эвакуации бойца ранили еще раз. Боец просил сослуживцев оставить его, однако они вытащили югорчанина. В итоге мужчина преодолел 56 операций. Правую ногу Артему Глебову ампутировали, а в левой у него осталось более 100 осколков.

До спецоперации мужчина служил в морской пехоте. После армии работал строителем монтажником. В 2022 году решил вернуться в строй в рамках мобилизации. В Сургут Глебов вернулся в 2024 году.

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Боец СВО из ХМАО Артем Глебов с позывным «Хан» спас трех своих сослуживцев во время специальной военной операции. Своей историей Глебов поделился со СМИ.  «2022 году пошёл разведчиком, позже руководил батальоном „Сумрак“. В июле 2023 командование поставило задачу — выйти на передовую, окопаться и наблюдать за врагом. Три дня группа отстреливалась, не имея достаточного количества еды, воды и патронов. На третьи сутки „Хан“ вышел из окопа, прошёл пять метров и взлетел на воздух. То была мина. Он потерял ногу, получил множественные ранения. Он остался в сознании, да ещё спас трёх сослуживцев», — рассказывает историю Глебова «Царьград». Во время эвакуации бойца ранили еще раз. Боец просил сослуживцев оставить его, однако они вытащили югорчанина. В итоге мужчина преодолел 56 операций. Правую ногу Артему Глебову ампутировали, а в левой у него осталось более 100 осколков. До спецоперации мужчина служил в морской пехоте. После армии работал строителем монтажником. В 2022 году решил вернуться в строй в рамках мобилизации. В Сургут Глебов вернулся в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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