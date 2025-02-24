Пермячке грозит лишение свободы за кражу 150 кирпичей у соседа

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Кирпичи пермячке понадобились для строительства дома
Кирпичи пермячке понадобились для строительства дома Фото:

Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей. Теперь ее будут судить. Пермячке грозит до двух лет лишения свободы. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Пермячка была на участке своей сестры, где строит дом. У нее закончились стройматериалы, тогда она решила украсть у соседа 150 кирпичей. Помогать похитить имущество женщина попросила приятеля. Он погрузил кирпичи в багажник авто», — сообщили в полиции.

Внимательный сосед заметил, что кирпичей стало меньше и вызвал полицию. Правоохранители возбудили в отношении пермячки уголовное дело по статье «Кража». Несмотря на то, что женщина возместила соседу материальный ущерб ей грозит до двух лет лишения свободы. Известно, что ранее она уже была судима за мошенничество.

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Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей. Теперь ее будут судить. Пермячке грозит до двух лет лишения свободы. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Пермячка была на участке своей сестры, где строит дом. У нее закончились стройматериалы, тогда она решила украсть у соседа 150 кирпичей. Помогать похитить имущество женщина попросила приятеля. Он погрузил кирпичи в багажник авто», — сообщили в полиции. Внимательный сосед заметил, что кирпичей стало меньше и вызвал полицию. Правоохранители возбудили в отношении пермячки уголовное дело по статье «Кража». Несмотря на то, что женщина возместила соседу материальный ущерб ей грозит до двух лет лишения свободы. Известно, что ранее она уже была судима за мошенничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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