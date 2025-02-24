На заводе в Краснокамске устроили концерт музыканты оркестра Мариинки

На Краснокамском РМЗ (ремонтно-механическом заводе) Пермского края состоялся концерт музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Мы уже проводили концерты на заводах: всегда интересно сменить обстановку, принести академическое искусство в необычное пространство. Исполнение классической музыки в заводском цехе — это необычный и очень вдохновляющий опыт для музыкантов», — рассказала артист Мариинки Елизавета Созонова.
Прозвучали произведения Моцарта, Чайковского, Вивальди, Свиридова и других классиков. Партнером в организации концерта выступила одна из компаний-поставщиков завода.
Краснокамский РМЗ был основан в 1973 году. С 2003 года предприятие выпускало кормозаготовительную технику по лицензии итальянских компаний, а с 2013 года производит сельхозтехнику самостоятельно. В 2011 году Краснокамский РМЗ вывел на рынок новую разработку — универсальный фронтальный погрузчик, а в 2012 году на заводе началось производство грузовых автоприцепов к легковым автомобилям. Выручка завода в 2023 году составила более 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 98 млн рублей.
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