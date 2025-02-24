На заводе в Краснокамске устроили концерт музыканты оркестра Мариинки

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Прозвучали произведения отечественных и зарубежных классиков
Прозвучали произведения отечественных и зарубежных классиков Фото:

На Краснокамском РМЗ (ремонтно-механическом заводе) Пермского края состоялся концерт музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Мы уже проводили концерты на заводах: всегда интересно сменить обстановку, принести академическое искусство в необычное пространство. Исполнение классической музыки в заводском цехе — это необычный и очень вдохновляющий опыт для музыкантов», — рассказала артист Мариинки Елизавета Созонова.

Прозвучали произведения Моцарта, Чайковского, Вивальди, Свиридова и других классиков. Партнером в организации концерта выступила одна из компаний-поставщиков завода.

Краснокамский РМЗ был основан в 1973 году. С 2003 года предприятие выпускало кормозаготовительную технику по лицензии итальянских компаний, а с 2013 года производит сельхозтехнику самостоятельно. В 2011 году Краснокамский РМЗ вывел на рынок новую разработку — универсальный фронтальный погрузчик, а в 2012 году на заводе началось производство грузовых автоприцепов к легковым автомобилям. Выручка завода в 2023 году составила более 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 98 млн рублей.

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На Краснокамском РМЗ (ремонтно-механическом заводе) Пермского края состоялся концерт музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте предприятия. «Мы уже проводили концерты на заводах: всегда интересно сменить обстановку, принести академическое искусство в необычное пространство. Исполнение классической музыки в заводском цехе — это необычный и очень вдохновляющий опыт для музыкантов», — рассказала артист Мариинки Елизавета Созонова. Прозвучали произведения Моцарта, Чайковского, Вивальди, Свиридова и других классиков. Партнером в организации концерта выступила одна из компаний-поставщиков завода. Краснокамский РМЗ был основан в 1973 году. С 2003 года предприятие выпускало кормозаготовительную технику по лицензии итальянских компаний, а с 2013 года производит сельхозтехнику самостоятельно. В 2011 году Краснокамский РМЗ вывел на рынок новую разработку — универсальный фронтальный погрузчик, а в 2012 году на заводе началось производство грузовых автоприцепов к легковым автомобилям. Выручка завода в 2023 году составила более 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 98 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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