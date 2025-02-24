Президент России Владимир Путин ответил на попытки разобщить христиан и мусульман. На встрече с председателем Центрального духовного управления мусульман Талгатом Таджуддином он подчеркнул, что представители всех конфессий успешно и даже героически воюют в зоне СВО.
«Мы, на первый взгляд, очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия. И представители ислама всегда вносили и сейчас вносят заметный вклад — в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что представители ислама — органичная и естественная часть российского общества. Он поблагодарил за тот вклад, который мусульманские духовные лидеры вносят в межконфессиональное единство и согласие народов России.
Верховный муфтий рассказал о своем участии в составе российской делегации в конференции в Бахрейне. Он отметил, что там был представлен весь исламский мир, и передал Путину привет от короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы.
На встрече была затронута и тема специальной военной операции, которая началась ровно три года назад. Талгат Таджуддин отметил, что Центральное духовное управление мусульман поддерживает СВО с первых дней и воспринимает ее как «специальную военную операцию восстановления божественного, человеческого, на самом деле духовно-нравственного порядка в мире, во взаимоотношениях народов и государств». Путин отметил, что мусульмане на СВО показывают лучшие качества.
«Вот буквально пару дней назад разговаривал с одним из них — заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения», — подчеркнул президент.
Встреча главы государства с верховным муфтием — знак того, что в России все традиционные конфессии одинаково уважаемы, заявила URA.RU Член Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. На прошлой неделе Путин встречался с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
Поддержка мусульманами СВО, их активное участие в боевых действиях демонстрируют, что российское общество едино в своих целях, говорит эксперт. «На протяжении всей спецоперации оппоненты упорно пытаются вбить клин между славянскими, тюркскими и другими народами, христианами и мусульманами.
Идут вбросы, что это — “война русских” и другим народам не нужно в этом участвовать. Но все народы и конфессии России понимают, что в зоне СВО едины представители всех российских национальностей и вероисповеданий.
Люди защищают интересы своей страны, и было важно подчеркнуть, что у тех, кто хотел внести разлад, ничего не получилось. Там настоящее боевое братство, где люди разных конфессий прикрывают друг друга, в том числе во время молитв», — подчеркнула собеседница URA.RU.
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