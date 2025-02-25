Die Zeit: США и РФ проведут вторую встречу в Саудовской Аравии 25 февраля

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Россия и США еще раз встретятся по решению международных вопросов
Россия и США еще раз встретятся по решению международных вопросов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американская и российская стороны 25 февраля проведут вторую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках налаживания двусторонних отношений и решения украинского конфликта. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit. Официальные лица подобную информацию не комментировали.

«Это „продолжение первой встречи“, которая состоялась на прошлой неделе в между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио», — пишет издание. Отмечается, что на встречу снова не были приглашены представители Евросоюза и Украины. Первые переговоры прошли 18 февраля также в Эр-Рияде. 

URA.RU направило запрос в МИД РФ по ситуации. На момент публикации материала ответа не поступило. 

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Американская и российская стороны 25 февраля проведут вторую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках налаживания двусторонних отношений и решения украинского конфликта. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit. Официальные лица подобную информацию не комментировали. «Это „продолжение первой встречи“, которая состоялась на прошлой неделе в между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио», — пишет издание. Отмечается, что на встречу снова не были приглашены представители Евросоюза и Украины. Первые переговоры прошли 18 февраля также в Эр-Рияде.  URA.RU направило запрос в МИД РФ по ситуации. На момент публикации материала ответа не поступило. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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