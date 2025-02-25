Die Zeit: США и РФ проведут вторую встречу в Саудовской Аравии 25 февраля

Американская и российская стороны 25 февраля проведут вторую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках налаживания двусторонних отношений и решения украинского конфликта. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit. Официальные лица подобную информацию не комментировали.
«Это „продолжение первой встречи“, которая состоялась на прошлой неделе в между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио», — пишет издание. Отмечается, что на встречу снова не были приглашены представители Евросоюза и Украины. Первые переговоры прошли 18 февраля также в Эр-Рияде.
URA.RU направило запрос в МИД РФ по ситуации. На момент публикации материала ответа не поступило.
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