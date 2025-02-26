Британские эксперты признали, что изначальная уверенность страны в победе Украины была ошибочной. Европейцы считают, что необходимо провести взрослый разговор с главой Владимиром Зеленским, чтобы обрисовать возможные условия мирного договора, сообщает The Guardian.
«Что Великобритания и ее европейские партнеры должны сейчас сделать, так это начать взрослый разговор с руководством Украины — с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками. О том, какой мир может заключить Украина, и который Европа будет готова поддержать», — пишет издание.
По мнению авторов The Guardian, Великобритания имела противоречивые взгляды на ситуацию с самого начала конфликта. С одной стороны, эксперты понимали, что Украина не способна вечно сдерживать Россию, а с другой, полностью отрицали возможность мирных переговоров.
Специалисты задаются вопросом: «как Британии встроиться в процесс мирных переговоров?». Они уверены, что этот процесс должен проходить без привлечения миротворцев.
Ранее страны ООН впервые с начала СВО выразили интерес к организации мирных переговоров, сообщили в МИД России. Вместе с тем Европа становится все более изолированной от политики милитаризма.
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