В Британии признали ошибку и представили новый план перемирия на Украине

The Guardian: Британия признала, что уверенность в победе Украины — ошибка
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Великобритания должна провести разговор с властями Украины по поводу организации мира
Великобритания должна провести разговор с властями Украины по поводу организации мира Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Британские эксперты признали, что изначальная уверенность страны в победе Украины была ошибочной. Европейцы считают, что необходимо провести взрослый разговор с главой Владимиром Зеленским, чтобы обрисовать возможные условия мирного договора, сообщает The Guardian.

«Что Великобритания и ее европейские партнеры должны сейчас сделать, так это начать взрослый разговор с руководством Украины — с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками. О том, какой мир может заключить Украина, и который Европа будет готова поддержать», — пишет издание.

По мнению авторов The Guardian, Великобритания имела противоречивые взгляды на ситуацию с самого начала конфликта. С одной стороны, эксперты понимали, что Украина не способна вечно сдерживать Россию, а с другой, полностью отрицали возможность мирных переговоров.

Специалисты задаются вопросом: «как Британии встроиться в процесс мирных переговоров?». Они уверены, что этот процесс должен проходить без привлечения миротворцев. 

Ранее страны ООН впервые с начала СВО выразили интерес к организации мирных переговоров, сообщили в МИД России. Вместе с тем Европа становится все более изолированной от политики милитаризма.

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Британские эксперты признали, что изначальная уверенность страны в победе Украины была ошибочной. Европейцы считают, что необходимо провести взрослый разговор с главой Владимиром Зеленским, чтобы обрисовать возможные условия мирного договора, сообщает The Guardian. «Что Великобритания и ее европейские партнеры должны сейчас сделать, так это начать взрослый разговор с руководством Украины — с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками. О том, какой мир может заключить Украина, и который Европа будет готова поддержать», — пишет издание. По мнению авторов The Guardian, Великобритания имела противоречивые взгляды на ситуацию с самого начала конфликта. С одной стороны, эксперты понимали, что Украина не способна вечно сдерживать Россию, а с другой, полностью отрицали возможность мирных переговоров. Специалисты задаются вопросом: «как Британии встроиться в процесс мирных переговоров?». Они уверены, что этот процесс должен проходить без привлечения миротворцев.  Ранее страны ООН впервые с начала СВО выразили интерес к организации мирных переговоров, сообщили в МИД России. Вместе с тем Европа становится все более изолированной от политики милитаризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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