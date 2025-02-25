После переговоров на площадке ООН в Министерстве иностранных дел России впервые отметили наличие общего интереса к миру. Как подчеркнули в российском ведомстве, Европа становится все более изолированной.
«В целом состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир. Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма, все больше оказываются в изоляции», — передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
В понедельник Совбез ООН одобрил резолюцию США о ситуации на Украине. Текст документа был утвержден в его первоначальной форме после отклонения предложенных европейскими странами антироссийских поправок и российских изменений, целью которых было пересмотреть оценки украинского кризиса.
Принятая резолюция оформлена в нейтральной манере и выражает сожаление в связи с жертвами конфликта на Украине. Кроме того, содержится пункт, который призывает к скорейшему прекращению конфликта и налаживанию долгосрочных мирных отношений между Украиной и Российской Федерацией.
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