В Челябинске раскупили мужской стриптиз к 8 Марта

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Стриптиз мужской. Екатеринбург., мужской стриптиз, пилон
Стриптизеры забронированы с начала годы (архивное фото) Фото:

В Челябинске выкуплены практически вся шоу-программа мужского стриптиза к 8 Марта. Спрос настолько большой, что остались только несколько дневных «окон».

«Ажиотаж на стриптизеров заметили перед 8 марта в Челябинске. Из-за высокого спроса остались только дневные окошки», — пишет telegram-канал «Челябинск который смог».

Авторы сообщения проверили возможность пригласить стриптизеров из проекта «НеХОЧУха», а также шуточного «негра», рокера и полицейского. Большинство танцоров забронировали еще с начала года. По данным канала, за танец продолжительностью порядка пяти минут придется выложить десять тысяч рублей.

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В Челябинске выкуплены практически вся шоу-программа мужского стриптиза к 8 Марта. Спрос настолько большой, что остались только несколько дневных «окон». «Ажиотаж на стриптизеров заметили перед 8 марта в Челябинске. Из-за высокого спроса остались только дневные окошки», — пишет telegram-канал «Челябинск который смог». Авторы сообщения проверили возможность пригласить стриптизеров из проекта «НеХОЧУха», а также шуточного «негра», рокера и полицейского. Большинство танцоров забронировали еще с начала года. По данным канала, за танец продолжительностью порядка пяти минут придется выложить десять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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