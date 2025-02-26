В Челябинске раскупили мужской стриптиз к 8 Марта

В Челябинске выкуплены практически вся шоу-программа мужского стриптиза к 8 Марта. Спрос настолько большой, что остались только несколько дневных «окон».
«Ажиотаж на стриптизеров заметили перед 8 марта в Челябинске. Из-за высокого спроса остались только дневные окошки», — пишет telegram-канал «Челябинск который смог».
Авторы сообщения проверили возможность пригласить стриптизеров из проекта «НеХОЧУха», а также шуточного «негра», рокера и полицейского. Большинство танцоров забронировали еще с начала года. По данным канала, за танец продолжительностью порядка пяти минут придется выложить десять тысяч рублей.
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