На ММК вдвое увеличили бюджет на социальные программы

На предприятиях Группы ММК «Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область» вдвое увеличили бюджет на выполнение различных социальных программ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«В первом полугодии 2025 года Группа ММК направила на социальные и благотворительные проекты 3,98 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает объём социальных инвестиций компании за тот же период прошлого года», — уточнили в пресс-службе комбината.
За первые полгода минувшего года объем средств, направленных на эти цели, составил 1,7 млрд рублей, а по итогам 2024 года — достиг 4,5 млрд рублей. За первые шесть месяцев текущего года порядка 2,34 млрд рублей было выделено на финансирование благотворительных проектов и программ: оказание поддержки ветеранам, помощь специализированным детским учреждениям и школам, содействие участникам спецоперации и их семьям, а также поддержка некоммерческих организаций.
Значительная часть социальных расходов связана с выполнением Группой ММК обязательств перед сотрудниками. В эту категорию входят медицинские программы в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, поддержка работников, пострадавших на производстве, бесплатные путевки для сотрудников, занятых во вредных условиях труда, а также компенсация расходов на питание (дотация на питание составляет 155 рублей в день). В целом за первое полугодие 2025 года на эти нужды было израсходовано 415 млн рублей.
Расходы на предоставление различных льгот сотрудникам компании достигли 481 млн рублей. В перечень льгот входят субсидированные путевки в санаторий предприятия, возмещение затрат на оздоровление детей в загородных центрах, скидки при посещении спортивных и культурных учреждений, а также компенсация до 50% по ипотечным кредитам для работников.
Также в Группе ММК предусмотрены выплаты подъемных для сотрудников после прохождения военной службы или окончания высших учебных заведений, а талантливым молодым специалистам — победителям профессиональных конкурсов и научно-технических конференций — предоставляются субсидии в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья. В общей сложности на поощрение активных сотрудников за шесть месяцев было направлено 55 млн рублей.
Значительный объем средств — 690 млн рублей — в первом полугодии был инвестирован в развитие социальных объектов города и производственного комплекса, а также в санаторно-курортную инфраструктуру. В числе приоритетных направлений поддержки — культурные, спортивные и образовательные учреждения, а также вложения в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В частности, при поддержке Группы ММК в ЦКМСЧ было открыто обновленное отделение сосудистой хирургии, оснащенное современным медицинским оборудованием; ежегодно здесь смогут проходить лечение до 1300 пациентов. Кроме того, в санатории «Металлург» в Ессентуках завершается строительство нового жилого корпуса на 95 номеров, что позволит дополнительно принимать на лечение и отдых до 3700 человек ежегодно.
