Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов в интервью Штабу общественной поддержки региона рассказал о важности вовлечения ветеранов в общественную жизнь. Особое внимание он уделил вопросам патриотического воспитания, выступая за введение начальной военной подготовки в школах с седьмого класса. Ботов подчеркнул, что ветераны спецоперации благодаря своему боевому опыту могут принести особую пользу стране.
«Ветераны СВО — это люди с сильным духом, которые прошли многое. Те трудности, которые они преодолели там, несравнимы с обычными жизненными сложностями. Они смогут сделать более объемные вещи для нашей страны, чем другие люди. Главное — вовлекать их в работу, что сейчас и делается правительством области и страны. Ветераны проходят обучение, после которого смогут работать на муниципальных должностях. Эти люди — проверенные патриоты, которые будут стараться для своей Родины», — заявил Ботов.
Депутат подчеркнул, что ветеранам важно находить занятие, которое поможет адаптироваться к мирной жизни. По его словам, любимая работа или хобби позволяют постепенно переключиться на новые впечатления, хотя боевые воспоминания полностью не исчезнут. Ботов высказался и о системе патриотического воспитания. По его мнению, формирование патриотизма должно начинаться в детском саду и продолжаться на всех этапах взросления. Ботов лично проводит уроки мужества, где делится фронтовым опытом и объясняет молодежи важность защиты родной страны.
«Воспитывать патриотизм нужно постепенно, а не на каком-то одном этапе жизни. Дети должны понимать, зачем это нужно им и стране. Никто не предполагал этой войны десять лет назад, никто не знал, что она может быть, но вот она случилась. Для этого ребята должны быть готовы ко всему», — отметил Ботов.
Депутат также выступает за введение начальной военной подготовки в школах. По его мнению, начинать готовить детей можно уже с седьмого класса.
Ранее в интервью URA.RU Евгений Ботов рассказывал о своем боевом пути. Ботов, бывший начальник уголовного розыска Копейска, добровольно отправился в зону СВО в 2022 году. Как опытный офицер МВД (дослужился до звания полковника — Прим. ред.), он участвовал в штурмах под Марьинкой (ДНР) и Белогоровкой (ЛНР), где дважды был ранен при эвакуации товарищей. После тяжелых ранений он был комиссован. Боевой опыт Ботова отмечен медалью Жукова и звездой «Ахмата».
Региональный проект «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» — прим. ред), о котором упоминал Ботов, запущен по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. О старте стало известно в декабре 2024 года на прямой линии с главой региона. На первом этапе заявки подали 1056 человек, но после многоступенчатого отбора, включавшего дистанционное тестирование, собеседования и проверку правоохранительными органами, к обучению допустили 60 участников, среди которых четыре женщины. В резерве остались 19 кандидатов — они смогут присоединиться к следующему потоку без повторных испытаний. Ведь среди участников — действующие военные.
«19 февраля по 19 марта проходил период регистрации. Всего заявления на участие на сайте проекта подали 1056 человек, прошли дистанционный этап 545 человек, собеседование — 473 человека. Потом в соответствии с результатами собеседования 250 лучших участников были направлены на оценку в правоохранительные органы. Со 2 по 10 июня мы проводили собеседования со 103 кандидатами. В итоге 66 человек пригласили в программу», — отмечал вице-губернатор Роман Воллерт на общественном совете по проекту, который проходил в июне.
Обучение завершится летом 2026 года. В образовательную программу включили модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Участники получат дипломы гособразца, а их карьерный рост курируют персональные наставники — среди них сам Текслер, сопровождающий полковника Евгения Мурашова, глава Челябинска Алексей Лошкин и другие топ-чиновники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!