В Челябинске изменили схему движения на Комсомольском проспекте

В Челябинске после изменения схемы движения на Комсомольском проспекте началась небольшая неразбериха, но водители в ближайшее время оценят удобство новой организации проезда. Об этом сообщил на аппаратном совещании замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«В ночь с 16 на 17 августа была изменена схема движения улицы Чайковского. В воскресенье наблюдалась небольшая неразбериха, но мы уверены, что в ближайшие дни водители начнут руководствоваться знаками и уже с 1 сентября при увеличении потока транспорта оценят удобство работы перенастроенных светофоров», — отметил Агеев.
Агеев уточнил, что улица Чайковского в районе УВД по Курчатовскому району состоит из двух однополосных в каждом направлении дорог. Осенью прошлого года там были произведены замеры объемов транспортного потока и было принято решение о перенастройке светофоров. Во время настройки новой схемы движения на месте работали экипажи ДПС. Мэр города Алексей Лошкин подчеркнул, что сам регулярно ездит за рулем по улице Чайковского и попадал в заторы.
«Вечерами там было невозможно повернуть налево, встречный поток просто останавливал все автомобили. Предлагаю также с сентября по октябрь сделать оценку изменений, какие достигнуты результаты. Работу необходимо провести в праздничные дни и в часыпик, когда Комсомольский проспект максимально загружен.
Новую схему движения Лошкин поручил разработать в конце 2024 года, чтобы город не стоял в пробках. В начале года на основании видеоаналитики и наглядных математических расчетов были предложены варианты технических решений. Он поручил Комитету по дорожному хозяйству города проанализировать одобренные специалистами предложения, подготовить на их базе проект новой организации дорожного движения, который впоследствии будет вынесен на обсуждение с экспертным сообществом и представителями ГИБДД для совместного поиска решений.
