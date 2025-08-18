В Челябинской области заготовили 279 тысяч тонн кормов

С начала уборочной кампании в Челябинской области собрали 279 тысяч тонн сена, сенажа и силоса
С начала уборочной кампании в Челябинской области собрали 279 тысяч тонн сена, сенажа и силоса

В Челябинской области уже заготовлено 279 тысяч тонн кормов. Среди них сено, сенаж и силос, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале.

«На каждую условную голову крупного рогатого скота уже заготовлено 14,6 центнера кормовых единиц. Планируется собрать не менее 30 центнеров», — отметил губернатор.

По словам главы региона, темпы заготовки значительно опережают прошлогодние показатели. Этому способствует дождливое лето, которое позволило нарастить объемы кормов для животноводства.

Также в регионе стартовала уборочная кампания. По плану аграриям предстоит собрать более двух миллионов тонн урожая.

