17 августа 2025

В Челябинске откроют книжную кофейню, названную в честь революционера Цвиллинга

Название кофейни «Шмульберк» вдохновлено именем, данным Самуилу Цвиллингу при рождении
В Челябинске с конца августа начнет работу заведение «Шмульберк», которое совмещает функции книжного магазина и кофейни. Руководство проекта заявляет, что это первый подобный формат в городе.

«Наш проект уникален для Челябинска — здесь можно не только выбрать книгу, но и провести время за чашкой кофе, познакомиться с единомышленниками, стать частью сообщества, в котором ценят культуру, развитие и творческую энергию», — говорится в соцсетях . В кофейне планируется объединять тех, кто интересуется литературой, гастрономией и культурой.

Заведение расположено на улице Тимирязева, а окна кофейни выходят на улицу Цвиллинга. Руководство проекта поделилось, что название выбрано в честь Самуила Цвиллинга, названного про рождении Шмуль-Берком.

Самуил Цвиллинг был одним из ключевых организаторов революционного движения на Урале. В 1917 году он возглавил Челябинский совет рабочих и солдатских депутатов. Под его руководством в Челябинске создавались первые рабочие отряды Красной гвардии. Он был арестован и расстрелян в Екатеринбурге вместе с другими большевистскими лидерами. Его имя носит одна из центральных улиц города.

