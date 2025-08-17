В Челябинске откроют книжную кофейню, названную в честь революционера Цвиллинга

В Челябинске с конца августа начнет работу заведение «Шмульберк», которое совмещает функции книжного магазина и кофейни. Руководство проекта заявляет, что это первый подобный формат в городе.
«Наш проект уникален для Челябинска — здесь можно не только выбрать книгу, но и провести время за чашкой кофе, познакомиться с единомышленниками, стать частью сообщества, в котором ценят культуру, развитие и творческую энергию», — говорится в соцсетях . В кофейне планируется объединять тех, кто интересуется литературой, гастрономией и культурой.
Заведение расположено на улице Тимирязева, а окна кофейни выходят на улицу Цвиллинга. Руководство проекта поделилось, что название выбрано в честь Самуила Цвиллинга, названного про рождении Шмуль-Берком.
Самуил Цвиллинг был одним из ключевых организаторов революционного движения на Урале. В 1917 году он возглавил Челябинский совет рабочих и солдатских депутатов. Под его руководством в Челябинске создавались первые рабочие отряды Красной гвардии. Он был арестован и расстрелян в Екатеринбурге вместе с другими большевистскими лидерами. Его имя носит одна из центральных улиц города.
