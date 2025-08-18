Челябинцы начали скупать квартиры в новостройках, реагируя на большие скидки

В Челябинске в июле по сравнению с июнем число сделок с новостройками выросло на 7%, всего в июле было продано 240 новых квартир. Продажи новостроек выросли в связи со скидками, спецпредложениями, а также из-за снижения ключевой ставки, сообщили в сервисах «Яндекс-Недвижимость» и «Пульс Продаж в Новостройках».
«Общая площадь проданных квартир в новостройках в Челябинске в июле 2025 года достигает более 11,9 тысячи квадратных метров, что на 9% больше, чем в июне. Рост числа сделок говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и спецпредложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России больше всего за месяц выросли продажи квартир в новостройках в Самаре (+70%), Волгограде (+35%), Краснодаре (+32%), Новосибирске (+32%) и в Перми (+29%). При этом больше всего новых квартир за месяц было продано в Москве — 6 200, Санкт-Петербурге — 2 600, Екатеринбурге — 1 600, и в Краснодаре — 1 600 квартир.
Как отметил руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников, сейчас на рынке сочетаются несколько факторов: сезонность, постепенное увеличение доли ипотечных сделок и снижение ставок по вкладам. При этом к покупке нового жилья челябинцев также подталкивает ожидание дальнейшего удешевления кредитов. Но эксперты подчеркивают, что динамику одного месяца нельзя считать полноценным трендом, поскольку сейчас можно увидеть эффект отложенного спроса.
