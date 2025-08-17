В Челябинске задержан директор стройфирмы СК «Фаворит» Пашнев

В Челябинске сотрудники ОЭБиПК УМВД по Челябинску совместно с бойцами Росгвардии задержали директора строительной фирмы. По данным URA.RU, речь идет о руководителе ООО СК «Фаворит» Владиславе Пашневе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома, он заключен под стражу.
«По предварительным данным, челябинец с целью беспрепятственного прохождения процедуры подписания актов выполненных работ по договору подряда по завышенной стоимости, попытался передать должностному лицу денежные средства в размере около двух миллионов рублей. Он не смог завершить свой преступный умысел, так как был задержан сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В пресс-службе СКР уточнили детали дела. А именно, что Пашнев пытался подкупить сотрудника энергоснабжающей организации, предложив ему 40% от итоговой суммы наживы.
«В ходе следствия установлено, что в июле текущего года фигурант предоставил в филиал энергоснабжающей организации документы о выполненных работах по ранее заключенному со строительной организацией договору подряда, завысив фактическую стоимость на более чем 4,9 млн рублей. В последующем обвиняемый намеревался, после получения денежных средств, передать главному специалисту указанной организации взятку в размере 40% от суммы завышения, то есть 1,9 млн рублей, за беспрепятственное проведение процедуры подписания актов выполненных работ по завышенной стоимости», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
Сотрудник организации на сделку не пошел и заявил на Пашнева в правоохранительные органы. В итоге директор был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Судом по ходатайству следователя коммерсанта отправили в СИЗО. Расследование по делу продолжается.
Согласно данным сервиса «СБИС», СК «Фаворит» занимается продукцией лесопильной промышленности и строительством. За 2024 год компания зарегистрировала свыше 35 млн доходов, из которых свыше 25 млн рублей – чистая прибыль.
