Бастрыкин требует разобраться с «этническим гетто» в Челябинской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить публикацию о бездействии администрации Троицкого района Челябинской области, из-за которого в муниципалитете, по словам местных жителей, процветают этнические анклавы. Об этом сообщает центральный аппарат СК РФ.
«В соцмедиа сообщается, что в Троицком районе Челябинской области местные жители просят обратить внимание на противоправные действия мигрантов. Говорится, что представители местной власти на жалобы граждан не реагируют. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и по доводам публикации», — сообщает пресс-служба СК РФ.
При этом работа в данном направлении уже ведется. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).
В публикации указано, что бездействие администрации района приводит к тому, что мигранты чувствуют полную безнаказанность. Коренные жители, в свою очередь, вынуждены покидать свои дома в целях безопасности.
