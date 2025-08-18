В челябинских садоводствах запретят строить хостелы

В СНТ запретят устраивать гостевые дома
В СНТ запретят устраивать гостевые дома

Председатель комитета по аграрной политике заксобрания Челябинской области Вячеслав Евстигнеев прокомментировал изменения в федеральном законодательстве. По словам депутата, использовать садовые постройки вне прямого назначения с 1 сентября будет запрещено.

«Устанавливается, что строительство и реконструкция жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовых участках может осуществляться только по целевому назначению и в соответствии с их разрешенным использованием — то есть для ведения садоводства», — прокомментировал Евстигнеев. Таким образом, размещать в садах, например, автосервисы или использовать садовые дома под хостелы будет нельзя.

Также законодательством уточняются понятия «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы». Вводится норма о разрешении разведения на садовых земельных участках сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. Кроме того, запрещается создание садоводств на землях сельхозназначения, а также на землях населенных пунктов в границах зон, где не допускается ведение садоводства и огородничества.

