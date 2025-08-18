Бывшему челябинскому депутату-педофилу Мурадяну смягчили приговор

Челябинский облсуд 18 августа смягчил приговор за мошенничество и растрату бывшему депутату Чесменского района Гургену Мурадяну, уже отбывающему срок за секс с тремя девочками и хранение оружия. По словам источника URA.RU в судебной системе, срок в колонии снизили с девяти до восьми лет.
«Суд первой инстанции признал Мурадяна виновным в двух эпизодах присвоения или растраты и одному эпизоду мошенничества. До рассмотрения дела в апелляции бывший депутат возместил причиненный ущерб на сумму в 1,4 млн рублей. Поэтому было решено вернуть дело о мошенничестве на новое рассмотрение. С учетом этого суд скостил мужчине срок», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Ответ будет опубликован после получения.
Мурадяна задержали в январе 2020 года и обвинили в педофилии. По данным следствия, он платил трем девочкам-подросткам за секс. Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам колонии. Адвокатам же удалось переквалифицировать одно из преступлений. Это позволило скостить срок до семи лет.
К этому времени Мурадян погряз в целом ворохе статей: к делу о педофилии прибавились статьи о мошенничестве и хранении боеприпасов. По первому пункту обвинений мужчина был оправдан. В июле 2023 года оправдательный приговор за мошенничество был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение. По итогу с учетом приговоров за педофилию и хранение боеприпасов его приговорили к девяти годам лишения свободы.
