26 февраля 2025

Экономист Подопригора: ожидается рост мировых цен на продукты из-за климата

© Служба новостей «URA.RU»
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Мировое производство из-за изменений климата сократится на 10-25%
Мировое производство из-за изменений климата сократится на 10-25% Фото:

Изменение климата представляет серьезную угрозу для глобальных продовольственных рынков, что может привести к значительному повышению цен на продукты питания в будущем. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Владимир Подопригора.

«Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности», — отметил Подопригора РИА Новости. Он также добавил, что к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации.

Особенно уязвимыми окажутся страны, зависимые от импорта продовольствия. Рост населения планеты до 10 миллиардов человек к 2050 году увеличит спрос на пищу, что еще больше усилит давление на продовольственные рынки. Некоторые регионы могут столкнуться с непригодностью земель для традиционного земледелия, в то время как другие потребуют значительных инвестиций в адаптацию к новым климатическим условиям.

Ранее экономист Николай Кульбака предсказывал рост цен на продукты к 2025 году, связывая его не столько с урожайностью, сколько с экономическими процессами, включая увеличение бюджетных расходов в России. Тем не менее, текущее предупреждение Владимира Подопригоры о влиянии изменения климата на мировые продовольственные рынки и возможное снижение производства продуктов на 10-25% к 2050 году, подчеркивает другие глобальные вызовы, которые также могут способствовать повышению цен на продовольствие.

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Изменение климата представляет серьезную угрозу для глобальных продовольственных рынков, что может привести к значительному повышению цен на продукты питания в будущем. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Владимир Подопригора. «Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности», — отметил Подопригора РИА Новости. Он также добавил, что к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации. Особенно уязвимыми окажутся страны, зависимые от импорта продовольствия. Рост населения планеты до 10 миллиардов человек к 2050 году увеличит спрос на пищу, что еще больше усилит давление на продовольственные рынки. Некоторые регионы могут столкнуться с непригодностью земель для традиционного земледелия, в то время как другие потребуют значительных инвестиций в адаптацию к новым климатическим условиям. Ранее экономист Николай Кульбака предсказывал рост цен на продукты к 2025 году, связывая его не столько с урожайностью, сколько с экономическими процессами, включая увеличение бюджетных расходов в России. Тем не менее, текущее предупреждение Владимира Подопригоры о влиянии изменения климата на мировые продовольственные рынки и возможное снижение производства продуктов на 10-25% к 2050 году, подчеркивает другие глобальные вызовы, которые также могут способствовать повышению цен на продовольствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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