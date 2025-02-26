Экономист Подопригора: ожидается рост мировых цен на продукты из-за климата

Изменение климата представляет серьезную угрозу для глобальных продовольственных рынков, что может привести к значительному повышению цен на продукты питания в будущем. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Владимир Подопригора.
«Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности», — отметил Подопригора РИА Новости. Он также добавил, что к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации.
Особенно уязвимыми окажутся страны, зависимые от импорта продовольствия. Рост населения планеты до 10 миллиардов человек к 2050 году увеличит спрос на пищу, что еще больше усилит давление на продовольственные рынки. Некоторые регионы могут столкнуться с непригодностью земель для традиционного земледелия, в то время как другие потребуют значительных инвестиций в адаптацию к новым климатическим условиям.
Ранее экономист Николай Кульбака предсказывал рост цен на продукты к 2025 году, связывая его не столько с урожайностью, сколько с экономическими процессами, включая увеличение бюджетных расходов в России. Тем не менее, текущее предупреждение Владимира Подопригоры о влиянии изменения климата на мировые продовольственные рынки и возможное снижение производства продуктов на 10-25% к 2050 году, подчеркивает другие глобальные вызовы, которые также могут способствовать повышению цен на продовольствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.