26 февраля 2025

Приготовить блины и не спалить квартиру: МЧС напомнило пермякам о пожарной безопасности в Масленицу

МЧС напомнило жителям Пермского края о пожарной безопасности при готовке блинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам напомнили о пожарной безопасности в Масленицу
Пермякам напомнили о пожарной безопасности в Масленицу Фото:

В МЧС России напомнили жителям Пермского края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при приготовлении блинов на Масленицу. О правилах безопасной готовки напомнили в официальном telegram-канале ведомства.

«Закатай рукава, чтобы не подгореть. Не стряпай на плите рядом с окном — загорятся занавески. Если загорелось масло — закрой сковороду крышкой. Не заливай масло водой», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что перед масленичной неделей подорожали ингредиенты, необходимые для приготовления блинов. Стоимость набора, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло начинается от 412,5 рубля, что на 20% больше, по сравнению с 2024 годом.

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В МЧС России напомнили жителям Пермского края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при приготовлении блинов на Масленицу. О правилах безопасной готовки напомнили в официальном telegram-канале ведомства. «Закатай рукава, чтобы не подгореть. Не стряпай на плите рядом с окном — загорятся занавески. Если загорелось масло — закрой сковороду крышкой. Не заливай масло водой», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что перед масленичной неделей подорожали ингредиенты, необходимые для приготовления блинов. Стоимость набора, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло начинается от 412,5 рубля, что на 20% больше, по сравнению с 2024 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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