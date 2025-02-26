Приготовить блины и не спалить квартиру: МЧС напомнило пермякам о пожарной безопасности в Масленицу

В МЧС России напомнили жителям Пермского края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при приготовлении блинов на Масленицу. О правилах безопасной готовки напомнили в официальном telegram-канале ведомства.
«Закатай рукава, чтобы не подгореть. Не стряпай на плите рядом с окном — загорятся занавески. Если загорелось масло — закрой сковороду крышкой. Не заливай масло водой», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что перед масленичной неделей подорожали ингредиенты, необходимые для приготовления блинов. Стоимость набора, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло начинается от 412,5 рубля, что на 20% больше, по сравнению с 2024 годом.
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