Два человека утонули в Финском заливе после катания на санях

В Финском заливе, в районе коттеджного поселка, утонули два человека. Они передвигались по льду на санях-волокушах, когда внезапно провалились под лед. Об этом стало известно «78».
«В районе коттеджного поселка „Акватория“ Выборгского района утонули два человека. На льду остались стоять сани-волокуши, на которых, вероятно, и передвигались погибшие, прежде чем провалиться под лед», — пишет telegram-канал «78».
Утром в день трагедии в районе происшествия стоял туман. Несмотря на плохую видимость, очевидцы рассказали, что слышали крики людей. К моменту прибытия спасателей и оперативных служб на место происшествия, выживших уже не оказалось — была обнаружена только проталина. Спустя некоторое время из воды были извлечены тела двух человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.