Два человека утонули в Финском заливе после катания на санях

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Утром в день трагедии в районе происшествия стоял туман
Утром в день трагедии в районе происшествия стоял туман Фото:

В Финском заливе, в районе коттеджного поселка, утонули два человека. Они передвигались по льду на санях-волокушах, когда внезапно провалились под лед. Об этом стало известно «78».

«В районе коттеджного поселка „Акватория“ Выборгского района утонули два человека. На льду остались стоять сани-волокуши, на которых, вероятно, и передвигались погибшие, прежде чем провалиться под лед», — пишет telegram-канал «78». 

Утром в день трагедии в районе происшествия стоял туман. Несмотря на плохую видимость, очевидцы рассказали, что слышали крики людей. К моменту прибытия спасателей и оперативных служб на место происшествия, выживших уже не оказалось — была обнаружена только проталина. Спустя некоторое время из воды были извлечены тела двух человек.

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В Финском заливе, в районе коттеджного поселка, утонули два человека. Они передвигались по льду на санях-волокушах, когда внезапно провалились под лед. Об этом стало известно «78». «В районе коттеджного поселка „Акватория“ Выборгского района утонули два человека. На льду остались стоять сани-волокуши, на которых, вероятно, и передвигались погибшие, прежде чем провалиться под лед», — пишет telegram-канал «78».  Утром в день трагедии в районе происшествия стоял туман. Несмотря на плохую видимость, очевидцы рассказали, что слышали крики людей. К моменту прибытия спасателей и оперативных служб на место происшествия, выживших уже не оказалось — была обнаружена только проталина. Спустя некоторое время из воды были извлечены тела двух человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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