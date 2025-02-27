27 февраля 2025

Совладелец сети Spar построит новые высотки в поселке под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект строительства высоток одобрен «Челэспертизой»
Проект строительства высоток одобрен «Челэспертизой» Фото:

В Сосновском районе под Челябинском у Новоградского тракта в поселке Пригородный строят новый микрорайон. Возводит его компания «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы и совладелец торговой сети Spar Дмитрий Бухарин. Возведение очередных девятиэтажных домов одобрила ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Одобрено строительство многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, многофункционального центра с объектами торгового назначения. ЖК построят в Сосновском районе Челябинской области. Ориентир — жилая застройка в поселке Терема, участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на запад», — сообщается на сайте.

Квартиры в новом ЖК будут построены преимущественно для семей. Их площадь — от 24 до 82 квадратных метров. Жилье в новостройках будет спроектировано по современным требованиям — с просторными кухнями, местами для хранения вещей. При этом число квартир в домах будет разное — 63, 103 и 233. Они будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными. На территории запланированы детские сады, школы, спортивные учреждения. Возвести два новых детских сада и школу в ЖК планируется к 2025—2026 годам.

Согласно данным АН «Этажи», в январе 2025 года в поселке Пригородный продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра составила более 128 тысяч рублей.

Новый крупный микрорайон построят под Челябинском в поселке Пригородный
Новый крупный микрорайон построят под Челябинском в поселке Пригородный
Фото:
Площадка под строительство новых 9-этажных зданий в феврале 2025 года
Площадка под строительство новых 9-этажных зданий в феврале 2025 года
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В Сосновском районе под Челябинском у Новоградского тракта в поселке Пригородный строят новый микрорайон. Возводит его компания «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы и совладелец торговой сети Spar Дмитрий Бухарин. Возведение очередных девятиэтажных домов одобрила ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Одобрено строительство многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, многофункционального центра с объектами торгового назначения. ЖК построят в Сосновском районе Челябинской области. Ориентир — жилая застройка в поселке Терема, участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на запад», — сообщается на сайте. Квартиры в новом ЖК будут построены преимущественно для семей. Их площадь — от 24 до 82 квадратных метров. Жилье в новостройках будет спроектировано по современным требованиям — с просторными кухнями, местами для хранения вещей. При этом число квартир в домах будет разное — 63, 103 и 233. Они будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными. На территории запланированы детские сады, школы, спортивные учреждения. Возвести два новых детских сада и школу в ЖК планируется к 2025—2026 годам. Согласно данным АН «Этажи», в январе 2025 года в поселке Пригородный продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра составила более 128 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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