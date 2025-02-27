Пермякам не понадобились вытрезвители

Вытрезвители в Пермском крае в ближайшее время не появятся. Несмотря на принятие закона об их создании, власти решили, что необходимости в таких учреждениях нет. Вопрос обсудили на комиссии при министерстве территориальной безопасности.
«Проведя необходимый анализ обстановки в Пермском крае, комиссия приняла решение об отсутствии оснований для создания специализированных организаций», — сообщили порталу Properm.ru в министерстве. Соответственно и деньги в бюджет на эти цели планировать нецелесообразно, отмечают чиновники.
Закон о создании вытрезвителей в городах Пермского края с населением более 100 тысяч человек губернатор Дмитрий Махонин подписал 15 октября 2024 года. Учреждения могли появиться уже в начале 2025 года. В законе отмечается, что решение о необходимости создания должны принимать местные комиссии по профилактике правонарушений и направлять предложения в краевое правительство.
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