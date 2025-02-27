В краевом ГУФСИН рассказали, как отметят 8 марта в пермских колониях

В пермских колониях отпразднуют 8 марта. Осужденные женщины примут участие в концертах, конкурсах и посмотрят спектакль театра «У моста». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«Накануне праздника в женскую колонию № 32 в Закамске традиционно приедет со спектаклем театр „У моста“, а 8 марта силами осужденных будет организован праздничный концерт. В кунгурской женской колонии № 18 в честь праздника будет проведен конкурс „Мисс-Весна“», — уточнили в ведомстве.
В Березниках в ИК-28 8 марта будет рабочим днем, а вот 9 марта будет празднование. Мероприятия рассчитаны на целый день. Сначала в колонии пройдет конкурс песен между отрядами «Дарите женщинам цветы». После обеда состоится отчетныи? концерт вокальнои? студии «Унисон», а вечером для осужденных пройдет кинопоказ в зале «Березка». В краевом ГУФСИН отметили, что в колониях всегда проводятся культурно-массовые мероприятия в праздники.
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