CBS: Трамп не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки 28 февраля. Об этом сообщила журналистка CBS Дженифер Джейкоб в своем аккаунте в социальной сети X.
«Украинские официальные лица связались сегодня днем с высокопоставленными чиновниками Белого дома, отчаянно пытаясь вернуть сделку в нужное русло. Но, как мне сказали, сегодня этого не произойдет. Трамп не желает продолжать переговоры с Зеленским сегодня», —
Как сообщало URA.RU ранее, встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Пресс-конференция политиков после перепалки 28 февраля в Белом доме была отменена. Сделка между Вашинтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам сорвана.
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