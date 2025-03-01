CBS: Трамп не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Овальном кабинете

01 марта 2025 в 04:34 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне не желают встречаться с Зеленским Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом Президент США Дональд Трамп отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки 28 февраля. Об этом сообщила журналистка CBS Дженифер Джейкоб в своем аккаунте в социальной сети X. «Украинские официальные лица связались сегодня днем с высокопоставленными чиновниками Белого дома, отчаянно пытаясь вернуть сделку в нужное русло. Но, как мне сказали, сегодня этого не произойдет. Трамп не желает продолжать переговоры с Зеленским сегодня», — отметила Джейкоб в своем сообщении в соцсети. Как сообщало URA.RU ранее, встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Пресс-конференция политиков после перепалки 28 февраля в Белом доме была отменена. Сделка между Вашинтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам сорвана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки 28 февраля. Об этом сообщила журналистка CBS Дженифер Джейкоб в своем аккаунте в социальной сети X. «Украинские официальные лица связались сегодня днем с высокопоставленными чиновниками Белого дома, отчаянно пытаясь вернуть сделку в нужное русло. Но, как мне сказали, сегодня этого не произойдет. Трамп не желает продолжать переговоры с Зеленским сегодня», — отметила Джейкоб в своем сообщении в соцсети. Как сообщало URA.RU ранее, встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Пресс-конференция политиков после перепалки 28 февраля в Белом доме была отменена. Сделка между Вашинтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам сорвана.