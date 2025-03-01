CBS: Трамп не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Овальном кабинете

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
В Вашингтоне не желают встречаться с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки 28 февраля. Об этом сообщила журналистка CBS Дженифер Джейкоб в своем аккаунте в социальной сети X.

«Украинские официальные лица связались сегодня днем с высокопоставленными чиновниками Белого дома, отчаянно пытаясь вернуть сделку в нужное русло. Но, как мне сказали, сегодня этого не произойдет. Трамп не желает продолжать переговоры с Зеленским сегодня», — отметила Джейкоб в своем сообщении в соцсети.

Как сообщало URA.RU ранее, встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Пресс-конференция политиков после перепалки 28 февраля в Белом доме была отменена. Сделка между Вашинтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам сорвана.

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Президент США Дональд Трамп отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки 28 февраля. Об этом сообщила журналистка CBS Дженифер Джейкоб в своем аккаунте в социальной сети X. «Украинские официальные лица связались сегодня днем с высокопоставленными чиновниками Белого дома, отчаянно пытаясь вернуть сделку в нужное русло. Но, как мне сказали, сегодня этого не произойдет. Трамп не желает продолжать переговоры с Зеленским сегодня», — отметила Джейкоб в своем сообщении в соцсети. Как сообщало URA.RU ранее, встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Пресс-конференция политиков после перепалки 28 февраля в Белом доме была отменена. Сделка между Вашинтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам сорвана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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