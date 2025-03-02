В Пермском крае воры украли тонны нефти из скважины крупной компании

В Пермском крае злоумышленники крали нефть прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компании. Речь идет о хищении 7 тонн нефтесодержащей жидкости.
«Обвиняемые действовали по четкой схеме. Похищенное сырье было перевезено на базу хранения. Фигуранты планировали его переработку и последующую реализацию», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Полицейские провели обыски на базе хранения и в квартирах фигурантов. У них изъяли документы, телефоны и автомобиль, которые являются доказательствами их причастности к преступлению. Задержать преступную группу помогли сотрудники Росгвардии.
Следователи краевого МВД возбудили уголовное дело (ст. 158 УК РФ). Найденных похитителей нефти заключили под стражу. Однако поиск всех участников и установление эпизодов преступления продолжается.
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