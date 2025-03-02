02 марта 2025

В Пермском крае воры украли тонны нефти из скважины крупной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о хищении 7 тонн нефтесодержащей жидкости
Речь идет о хищении 7 тонн нефтесодержащей жидкости Фото:

В Пермском крае злоумышленники крали нефть прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компании. Речь идет о хищении 7 тонн нефтесодержащей жидкости.

«Обвиняемые действовали по четкой схеме. Похищенное сырье было перевезено на базу хранения. Фигуранты планировали его переработку и последующую реализацию», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

Полицейские провели обыски на базе хранения и в квартирах фигурантов. У них изъяли документы, телефоны и автомобиль, которые являются доказательствами их причастности к преступлению. Задержать преступную группу помогли сотрудники Росгвардии.

Следователи краевого МВД возбудили уголовное дело (ст. 158 УК РФ). Найденных похитителей нефти заключили под стражу. Однако поиск всех участников и установление эпизодов преступления продолжается.

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В Пермском крае злоумышленники крали нефть прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компании. Речь идет о хищении 7 тонн нефтесодержащей жидкости. «Обвиняемые действовали по четкой схеме. Похищенное сырье было перевезено на базу хранения. Фигуранты планировали его переработку и последующую реализацию», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. Полицейские провели обыски на базе хранения и в квартирах фигурантов. У них изъяли документы, телефоны и автомобиль, которые являются доказательствами их причастности к преступлению. Задержать преступную группу помогли сотрудники Росгвардии. Следователи краевого МВД возбудили уголовное дело (ст. 158 УК РФ). Найденных похитителей нефти заключили под стражу. Однако поиск всех участников и установление эпизодов преступления продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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