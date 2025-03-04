Пермские предприниматели попали под уголовное дело, утаив от налоговой миллионы рублей

В Перми следователи возбудили дело о неуплате налогов и сборов на 7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия коммерческой организацией денежных средств
Следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия коммерческой организацией денежных средств Фото:

В Перми руководители коммерческой организации сокрыли от уплаты налоговой более 7 млн рублей. Сейчас в отношении предпринимателей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, сообщается в telegram-канале краевого управления Следкома.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю по факту сокрытия налогов коммерческой организацией возбуждено уголовное дело», — информирует пресс-служба ведомства. Следствие установило, что указанная сумма должна была взиматься с общества с ограниченной ответственностью в период с апреля 2024 года по январь 2025 года.

Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми руководители коммерческой организации сокрыли от уплаты налоговой более 7 млн рублей. Сейчас в отношении предпринимателей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, сообщается в telegram-канале краевого управления Следкома. «Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю по факту сокрытия налогов коммерческой организацией возбуждено уголовное дело», — информирует пресс-служба ведомства. Следствие установило, что указанная сумма должна была взиматься с общества с ограниченной ответственностью в период с апреля 2024 года по январь 2025 года. Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...