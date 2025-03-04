Пермские предприниматели попали под уголовное дело, утаив от налоговой миллионы рублей

В Перми руководители коммерческой организации сокрыли от уплаты налоговой более 7 млн рублей. Сейчас в отношении предпринимателей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, сообщается в telegram-канале краевого управления Следкома.
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю по факту сокрытия налогов коммерческой организацией возбуждено уголовное дело», — информирует пресс-служба ведомства. Следствие установило, что указанная сумма должна была взиматься с общества с ограниченной ответственностью в период с апреля 2024 года по январь 2025 года.
Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.
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