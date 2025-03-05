Украина атаковала регионы РФ беспилотниками

Минобороны: над Россией за ночь уничтожено восемь украинских беспилотников
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Минобороны уничтожило беспилотники ВСУ над четырьмя регионами РФ
Минобороны уничтожило беспилотники ВСУ над четырьмя регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые нарушили воздушное пространство России. Средства ПВО смогли отразить атаку в нескольких регионах, сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три БпЛА — над территорией Белгородской области, три БпЛА над территорией Республики Крым и по одному БпЛА над территориями Курской и Брянской областей», — опубликовало сообщение Минобороны России в официальном telegram-канале.

Ранее российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА над территорией России. Об этом также сообщали в Министерстве обороны РФ.

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В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые нарушили воздушное пространство России. Средства ПВО смогли отразить атаку в нескольких регионах, сообщает Министерство обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три БпЛА — над территорией Белгородской области, три БпЛА над территорией Республики Крым и по одному БпЛА над территориями Курской и Брянской областей», — опубликовало сообщение Минобороны России в официальном telegram-канале. Ранее российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА над территорией России. Об этом также сообщали в Министерстве обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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