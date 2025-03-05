Бойцы ВС РФ уничтожили украинского чемпиона по одному из видов спорта

Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Орест Малаванюк с позывным Тайпан — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал пост Юрий Котенок.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее Котенок сообщал об уничтожении майора Вооруженных сил Украины Александра Коваленко. Он исполнявл обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны. Его ликвидировали на Курском направлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.