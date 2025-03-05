05 марта 2025

Бойцы ВС РФ уничтожили украинского чемпиона по одному из видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Известный украинский военный был ликвидирован в Волчанске
Известный украинский военный был ликвидирован в Волчанске Фото:

Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Орест Малаванюк с позывным Тайпан — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал пост Юрий Котенок. 

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее Котенок сообщал об уничтожении майора Вооруженных сил Украины Александра Коваленко. Он исполнявл обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны. Его ликвидировали на Курском направлении. 

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Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. «Орест Малаванюк с позывным Тайпан — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал пост Юрий Котенок.  URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее Котенок сообщал об уничтожении майора Вооруженных сил Украины Александра Коваленко. Он исполнявл обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны. Его ликвидировали на Курском направлении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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