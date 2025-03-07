В Перми в подъезде дома найден труп молодого человека

СК: в Перми проводится проверка по факту обнаружения трупа молодого человека
© Служба новостей «URA.RU»
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По данному факту проводится процессуальная проверка
По данному факту проводится процессуальная проверка Фото:

В Перми в микрорайоне Крохалева обнаружен труп молодого человека. В интернете распространяется видео, на котором двое мужчин привезли парня к дому на улице Солдатова и попросили вахтера занести его в подъезд. По данным источников URA.RU, смерть мужчины, скорее всего, не носит криминального характера.

«Парня привели коллеги. В свидетельстве о смерти указано, что она наступила от удара тупым предметом, но время не указано», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на родственницу погибшего.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Перми в микрорайоне Крохалева обнаружен труп молодого человека. В интернете распространяется видео, на котором двое мужчин привезли парня к дому на улице Солдатова и попросили вахтера занести его в подъезд. По данным источников URA.RU, смерть мужчины, скорее всего, не носит криминального характера. «Парня привели коллеги. В свидетельстве о смерти указано, что она наступила от удара тупым предметом, но время не указано», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на родственницу погибшего. В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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