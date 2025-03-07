В Перми в подъезде дома найден труп молодого человека

В Перми в микрорайоне Крохалева обнаружен труп молодого человека. В интернете распространяется видео, на котором двое мужчин привезли парня к дому на улице Солдатова и попросили вахтера занести его в подъезд. По данным источников URA.RU, смерть мужчины, скорее всего, не носит криминального характера.
«Парня привели коллеги. В свидетельстве о смерти указано, что она наступила от удара тупым предметом, но время не указано», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на родственницу погибшего.
В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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