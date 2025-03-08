«Скидывал фото с членом»: мигрант-нелегал из Екатеринбурга задержан за переписку со школьницей

Проживающий в Екатеринбурге гражданин Таджикистана (на территории РФ уже несколько лет находится незаконно) задержан за развратную переписку со школьницей из Белоруссии. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В середине января Насимджон У. начал писать в „Вайбере“ 13-летней школьнице из Бобруйска (Белоруссия), зная при этом, что она несовершеннолетняя. Скидывал ей фото и видео со своим обнаженным членом», — поделился собеседник.
Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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