В районе Березовского (Свердловская область) утром 10 марта в жестком ДТП погиб водитель легковой Lada. Машину смяло вместе с мужчиной так, что вытаскивать тело прибыли спасатели, рассказал очевидец.
«ДТП со смертельным исходом произошло на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель „Лады“ погиб на месте», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника.
URA.RU обратилось за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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