09 марта 2025

Под Екатеринбургом легковушку смяло вместе с водителем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работают МЧС и ГАИ (архивное фото)
На месте работают МЧС и ГАИ (архивное фото) Фото:

В районе Березовского (Свердловская область) утром 10 марта в жестком ДТП погиб водитель легковой Lada. Машину смяло вместе с мужчиной так, что вытаскивать тело прибыли спасатели, рассказал очевидец.

«ДТП со смертельным исходом произошло на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель „Лады“ погиб на месте», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника.

URA.RU обратилось за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Березовского (Свердловская область) утром 10 марта в жестком ДТП погиб водитель легковой Lada. Машину смяло вместе с мужчиной так, что вытаскивать тело прибыли спасатели, рассказал очевидец. «ДТП со смертельным исходом произошло на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель „Лады“ погиб на месте», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника. URA.RU обратилось за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...