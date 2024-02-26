Курганская компания получит два млрд на строительство школы в Тюменской области

26 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Застройщик «Арагацстрой» получит более 1,9 млрд на строительство школы в тюменском селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Арагацстрой» из Кургана займется строительством школы в селе Мальково Тюменской области. На это власти выделят застройщику порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству школы в селе Мальково Тюменской области. Подрядчик: ООО „Арагацстрой“. Цена контракта: 1 905 721 795 рублей», — говорится в информации о процедуре заключения контракта. Изначально сумма контракта была выше на 30 млн рублей. Перед строительством застройщику необходимо будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Также подрядчику требуется предусмотреть зоны с беговой дорожкой, площадками для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области. Строительство объекта планируют завершить в феврале 2026 года. Ранее URA.RU писало, что тюменский вуз из-за штрафа судится с курганским застройщиком «Арагацстрой». Медицинский университет требовал от подрядчика более двух млн рублей.

Компания «Арагацстрой» из Кургана займется строительством школы в селе Мальково Тюменской области. На это власти выделят застройщику порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству школы в селе Мальково Тюменской области. Подрядчик: ООО „Арагацстрой“. Цена контракта: 1 905 721 795 рублей», — говорится в информации о процедуре заключения контракта. Изначально сумма контракта была выше на 30 млн рублей. Перед строительством застройщику необходимо будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Также подрядчику требуется предусмотреть зоны с беговой дорожкой, площадками для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области. Строительство объекта планируют завершить в феврале 2026 года. Ранее URA.RU писало, что тюменский вуз из-за штрафа судится с курганским застройщиком «Арагацстрой». Медицинский университет требовал от подрядчика более двух млн рублей.