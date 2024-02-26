Курганская компания получит два млрд на строительство школы в Тюменской области

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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный
Застройщик «Арагацстрой» получит более 1,9 млрд на строительство школы в тюменском селе Фото:

Компания «Арагацстрой» из Кургана займется строительством школы в селе Мальково Тюменской области. На это власти выделят застройщику порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по строительству школы в селе Мальково Тюменской области. Подрядчик: ООО „Арагацстрой“. Цена контракта: 1 905 721 795 рублей», — говорится в информации о процедуре заключения контракта. Изначально сумма контракта была выше на 30 млн рублей.

Перед строительством застройщику необходимо будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Также подрядчику требуется предусмотреть зоны с беговой дорожкой, площадками для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области. Строительство объекта планируют завершить в феврале 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что тюменский вуз из-за штрафа судится с курганским застройщиком «Арагацстрой». Медицинский университет требовал от подрядчика более двух млн рублей.

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Компания «Арагацстрой» из Кургана займется строительством школы в селе Мальково Тюменской области. На это власти выделят застройщику порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству школы в селе Мальково Тюменской области. Подрядчик: ООО „Арагацстрой“. Цена контракта: 1 905 721 795 рублей», — говорится в информации о процедуре заключения контракта. Изначально сумма контракта была выше на 30 млн рублей. Перед строительством застройщику необходимо будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Также подрядчику требуется предусмотреть зоны с беговой дорожкой, площадками для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области. Строительство объекта планируют завершить в феврале 2026 года. Ранее URA.RU писало, что тюменский вуз из-за штрафа судится с курганским застройщиком «Арагацстрой». Медицинский университет требовал от подрядчика более двух млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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