Курганская компания получит два млрд на строительство школы в Тюменской области

Компания «Арагацстрой» из Кургана займется строительством школы в селе Мальково Тюменской области. На это власти выделят застройщику порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по строительству школы в селе Мальково Тюменской области. Подрядчик: ООО „Арагацстрой“. Цена контракта: 1 905 721 795 рублей», — говорится в информации о процедуре заключения контракта. Изначально сумма контракта была выше на 30 млн рублей.
Перед строительством застройщику необходимо будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Также подрядчику требуется предусмотреть зоны с беговой дорожкой, площадками для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области. Строительство объекта планируют завершить в феврале 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что тюменский вуз из-за штрафа судится с курганским застройщиком «Арагацстрой». Медицинский университет требовал от подрядчика более двух млн рублей.
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