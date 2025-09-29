Екатеринбуржцы пожаловались, что не могут попасть на прием в 40-й больнице

Отделение гнойной хирургии 40-й больницы Екатеринбурга приостановило прием пациентов. Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе медучреждения уточнили, что отделение действительно периодически приостанавливает приём из-за нехватки мест.
«40-я больница закрыла прием пациентов. Как минимум нельзя записаться в отделение гнойной хирургии», — поделился местный житель.
Как пояснили в пресс-службе больницы, прием действительно периодически закрывается, когда нет мест. В таких случаях принимают только неотложных пациентов. «Иногда бывает, что закрываем временно. Как появляются места, снова открываем для приема. Это постоянный процесс», — рассказали в ГКБ №40 URA.RU.
Ранее СМИ сообщали о проблеме с записью на прием к востребованным и дефицитным узкопрофильным специалистам, в частности, проктологам и ревматологам. Тогда в больнице это объясняли тем, что пациенты минуют посещение территориальной поликлиники, пытаясь сразу попасть к врачу, работающему по узкому направлению.
