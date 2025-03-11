Сургутские энергетики увеличивают мощности для СОНТов

В Сургутском районе продолжается создание нового центра питания 35/6 кВ — подстанции «Победит» 20 МВА. Его ввод в эксплуатацию обеспечит бесперебойным энергоснабжением и нужными мощностями крупнейшие дачные товарищества района. Сургутские городские электрические сети (СГЭС) инвестируют в проект 227 миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Компания продолжает вести системную работу в СОНТ города и района, направляет существенные инвестиции в модернизацию инфраструктуры для них. Новый питательный центр повысит качество электроснабжения, создаст резерв для покрытия возросшего потребления электроэнергии в крупнейших кооперативах сургутского района, где насчитывается больше 6 000 домовладений, „Победит 1“ и „Победит 2“», — отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.
На сегодняшний день компания получила необходимые разрешения, провела проектно-изыскательные работы, а также закупила оборудование. В начале месяца энергетики подготовили площадку и забили первые сваи для строительства будущей электроустановки. Запуск новой подстанции запланирован на четвертый квартал 2025 года.
Вопрос повышения надежности энергетической инфраструктуры СОНТ Сургута неоднократно поднимался на уровне округа. Помимо строительства новой подстанции, СГЭС продолжает реконструировать электросети в дачных кооперативах города. В 2025 году работы проведут в девяти СОНТ Сургута. В них заменят устаревшие электроустановки, смонтируют новые воздушные линии (СИП) и переведут дачников на «умный» автоматизированный учет.
В 2023 году энергетики уже заменили в СОНТ «Победит-1» три устаревшие комплектные трансформаторные подстанций наружной установки (КТПН) на новые с увеличением трансформаторной мощности на 1,56 МВА. Но стремительный рост числа домовладений в кооперативах, где люди живут круглогодично, привел к нехватке существующих мощностей и снижению надежности электроснабжения потребителей. Этот вопрос и должно решить создание нового мощного энергетического центра.
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