Ушаков ожидает от Путина конкретной оценки ситуации вокруг Украины

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Владимир Путин выскажет свое мнение по поводу переговоров между США и Украиной, заявил Ушаков
Владимир Путин выскажет свое мнение по поводу переговоров между США и Украиной, заявил Ушаков Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин вскоре даст конкретную оценку ситуации вокруг Украины и результатам переговоров между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президенты России и Беларуси [Александр Лукашенко] сегодня будут выступать, отвечая на вопросы на пресс-конференции. Я просто изложил свою точку зрения на то, что было подписано в Джидде. А президент, наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки», — заявил Ушаков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Недавно делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Кроме того, было достигнуто соглашение с США о полезных ископаемых в обмен на возобновление американской военной помощи и предоставление разведданных. 

Отмечается, что обсуждения о 30-дневном перемирии являются единственным вариантом выживания для киевского режима. Это не просто согласие украинского лидера Владимира Зеленского, а его необходимость, учитывая серьезные потери на фронте.

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Президент РФ Владимир Путин вскоре даст конкретную оценку ситуации вокруг Украины и результатам переговоров между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. «Президенты России и Беларуси [Александр Лукашенко] сегодня будут выступать, отвечая на вопросы на пресс-конференции. Я просто изложил свою точку зрения на то, что было подписано в Джидде. А президент, наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки», — заявил Ушаков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1». Недавно делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Кроме того, было достигнуто соглашение с США о полезных ископаемых в обмен на возобновление американской военной помощи и предоставление разведданных.  Отмечается, что обсуждения о 30-дневном перемирии являются единственным вариантом выживания для киевского режима. Это не просто согласие украинского лидера Владимира Зеленского, а его необходимость, учитывая серьезные потери на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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