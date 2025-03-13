Президент РФ Владимир Путин вскоре даст конкретную оценку ситуации вокруг Украины и результатам переговоров между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Президенты России и Беларуси [Александр Лукашенко] сегодня будут выступать, отвечая на вопросы на пресс-конференции. Я просто изложил свою точку зрения на то, что было подписано в Джидде. А президент, наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки», — заявил Ушаков в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».
Недавно делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Кроме того, было достигнуто соглашение с США о полезных ископаемых в обмен на возобновление американской военной помощи и предоставление разведданных.
Отмечается, что обсуждения о 30-дневном перемирии являются единственным вариантом выживания для киевского режима. Это не просто согласие украинского лидера Владимира Зеленского, а его необходимость, учитывая серьезные потери на фронте.
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