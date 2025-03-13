13 марта 2025

Заброшенный челябинский кинотеатр «Комсомолец» выставили на продажу за долги

© Служба новостей «URA.RU»
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За нежилое здание просят 1 365 000 рублей (фото из архива)
За нежилое здание просят 1 365 000 рублей (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) на продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» в качестве залогового имущества. Объект общей площадью 1630 квадратных метров оценивается в один миллион 365 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.

«Здание кинотеатра „Комсомолец“ находится в Троицке на проспекте Культуры, 6. Продается по цене 1365000 рублей. Бывший кинотеатр реализуется по распродаже как залоговое имущество», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Отмечается, что подробная информация о порядке и сроках реализации предоставляется по запросу. Здание продается в том cоcтоянии, котoрoe оно имеет нa дaту заключения догoворa купли-пpодaжи с учетoм изнoса пo пpинципу «как еcть»

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В Троицке (Челябинская область) на продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» в качестве залогового имущества. Объект общей площадью 1630 квадратных метров оценивается в один миллион 365 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке. «Здание кинотеатра „Комсомолец“ находится в Троицке на проспекте Культуры, 6. Продается по цене 1365000 рублей. Бывший кинотеатр реализуется по распродаже как залоговое имущество», — говорится в предложении на сайте «Авито». Отмечается, что подробная информация о порядке и сроках реализации предоставляется по запросу. Здание продается в том cоcтоянии, котoрoe оно имеет нa дaту заключения догoворa купли-пpодaжи с учетoм изнoса пo пpинципу «как еcть»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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