Заброшенный челябинский кинотеатр «Комсомолец» выставили на продажу за долги

В Троицке (Челябинская область) на продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» в качестве залогового имущества. Объект общей площадью 1630 квадратных метров оценивается в один миллион 365 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.
«Здание кинотеатра „Комсомолец“ находится в Троицке на проспекте Культуры, 6. Продается по цене 1365000 рублей. Бывший кинотеатр реализуется по распродаже как залоговое имущество», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Отмечается, что подробная информация о порядке и сроках реализации предоставляется по запросу. Здание продается в том cоcтоянии, котoрoe оно имеет нa дaту заключения догoворa купли-пpодaжи с учетoм изнoса пo пpинципу «как еcть»
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