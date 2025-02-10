В Сургуте родился ребенок-богатырь, удививший врачей

В Сургутском центре охраны материнства и детства в ХМАО на свет появился необычный ребенок — девочка весом пять килограммов и ростом 54 сантиметра. По словам главврача больницы Ларисы Белоцерковцевой, это самый крупный малыш, родившийся в январе 2025 года.
«Самым крупным ребенком месяца стала девочка, родившаяся 4 января. Ее вес при рождении составлял пять кг, рост — 54 см», — отметила Белоцерковцева.
Главврач отметила, что январь был насыщенным для медиков. Рекордным по числу родов стало 14 января, когда в течение суток родились 14 мальчиков и 20 девочек. Всего в первом месяце 2025 года в центре родился 631 малыш: 302 мальчика и 329 девочек, включая шесть пар двойняшек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО впервые за последние 12 лет отметили рост рождаемости. В 2024 году в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось на 500 детей больше, чем в предыдущем году
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