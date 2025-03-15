Жена челябинского губернатора показала фото, где ее обнимает молодой Текслер

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила фотографию в честь 23-летия со дня свадьбы, на которой ее обнимает супруг Алексей Текслер. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях.
«16 марта 2002 года день нашей свадьбы. 23 года официально вместе. Люблю тебя, Алексей Текслер», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».
Ирина Текслер уже не в первый раз публично признается в любви к мужу. Поздравляя его 19 января с днем рождения она попросила «никогда не отпускать ее руку». А во время церемонии премии «Светлое прошлое» Ирина Текслер прочитала губернатору стихотворение и посвятила ему произведение Валентины Беляевой «Я свяжу тебе жизнь».
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