15 марта 2025
14 марта 2025

Жена челябинского губернатора показала фото, где ее обнимает молодой Текслер

© Служба новостей «URA.RU»
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23 года назад Текслеры стали супругами
23 года назад Текслеры стали супругами Фото:

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила фотографию в честь 23-летия со дня свадьбы, на которой ее обнимает супруг Алексей Текслер. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях. 

«16 марта 2002 года день нашей свадьбы. 23 года официально вместе. Люблю тебя, Алексей Текслер», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Ирина Текслер уже не в первый раз публично признается в любви к мужу. Поздравляя его 19 января с днем рождения она попросила «никогда не отпускать ее руку». А во время церемонии премии «Светлое прошлое» Ирина Текслер прочитала губернатору стихотворение и посвятила ему произведение Валентины Беляевой «Я свяжу тебе жизнь».

Ирина Текслер в честь годовщины свадьбы призналась в любви к мужу
Ирина Текслер в честь годовщины свадьбы призналась в любви к мужу
Фото:

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Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила фотографию в честь 23-летия со дня свадьбы, на которой ее обнимает супруг Алексей Текслер. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях.  «16 марта 2002 года день нашей свадьбы. 23 года официально вместе. Люблю тебя, Алексей Текслер», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Ирина Текслер уже не в первый раз публично признается в любви к мужу. Поздравляя его 19 января с днем рождения она попросила «никогда не отпускать ее руку». А во время церемонии премии «Светлое прошлое» Ирина Текслер прочитала губернатору стихотворение и посвятила ему произведение Валентины Беляевой «Я свяжу тебе жизнь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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