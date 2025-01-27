Во время церемонии премии «Светлое прошлое» Ирина Текслер прочитала стихотворение супругу, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Она посвятила ему произведение Валентины Беляевой «Я свяжу тебе жизнь».
«... Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю. Где я нитки беру? Никому никогда не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою», — произнесла со сцены Ирина Текслер, обращаясь к супругу.
Первая леди региона также вручила статуэтку «Кентавр с цветком в груди» [награду премии] заслуженному тренеру по дзюдо Александру Миллеру. В 2025 году премию вручали в 21 раз.
Как URA.RU писало ранее, 27 января в Челябинске состоялась церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». В число лауреатов вошли именитые деятели науки, культуры, политики, спорта, внесшие заметный вклад в развитие региона.
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