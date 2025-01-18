18 января 2025

«Не отпускай мою руку никогда»: жена челябинского губернатора призналась в любви мужу

Супруга губернатора Ирина Текслер поздравила мужа с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер трогательно поздравила главу региона с днем рождения
Ирина Текслер трогательно поздравила главу региона с днем рождения Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер трогательно поздравила своего мужа и главу региона Алексея Текслера с днем рождения и призналась ему в любви, попросив «никогда не отпускать ее руку». Свое поздравление она сообщила в социальных сетях.

«За четверть века кажется, что все слова сказаны, все дискуссии закрыты, но ты меня снова берешь за руку и ведешь в неизведанный мир. Я тебя люблю. Не отпускай мою руку никогда», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Ирина Текслер отметила, что супруг для нее является «движущей силой и генератором, опорой и вдохновением». По ее словам, он всегда знает, как «правильно и как надо».

Губернатору Челябинской области сегодня исполняется 52 года. Поздравил Текслера с днем рождения и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка пожелал главе региона неугасающего вдохновения и поддержки близких и коллег.

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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер трогательно поздравила своего мужа и главу региона Алексея Текслера с днем рождения и призналась ему в любви, попросив «никогда не отпускать ее руку». Свое поздравление она сообщила в социальных сетях. «За четверть века кажется, что все слова сказаны, все дискуссии закрыты, но ты меня снова берешь за руку и ведешь в неизведанный мир. Я тебя люблю. Не отпускай мою руку никогда», — написала Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, что супруг для нее является «движущей силой и генератором, опорой и вдохновением». По ее словам, он всегда знает, как «правильно и как надо». Губернатору Челябинской области сегодня исполняется 52 года. Поздравил Текслера с днем рождения и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка пожелал главе региона неугасающего вдохновения и поддержки близких и коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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