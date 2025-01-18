«Не отпускай мою руку никогда»: жена челябинского губернатора призналась в любви мужу

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер трогательно поздравила своего мужа и главу региона Алексея Текслера с днем рождения и призналась ему в любви, попросив «никогда не отпускать ее руку». Свое поздравление она сообщила в социальных сетях.
«За четверть века кажется, что все слова сказаны, все дискуссии закрыты, но ты меня снова берешь за руку и ведешь в неизведанный мир. Я тебя люблю. Не отпускай мою руку никогда», — написала Текслер в своем telegram-канале.
Ирина Текслер отметила, что супруг для нее является «движущей силой и генератором, опорой и вдохновением». По ее словам, он всегда знает, как «правильно и как надо».
Губернатору Челябинской области сегодня исполняется 52 года. Поздравил Текслера с днем рождения и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка пожелал главе региона неугасающего вдохновения и поддержки близких и коллег.
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