Замминистра обороны РФ раскрыла перспективы соревнований для бойцов СВО во время визита в ХМАО

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева во время визита в Ханты-Мансийск анонсировала появление новых видов спорта на соревнованиях для ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества». Об этом она рассказала на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU.
«Буквально вчера ассоциация парашютного спорта заявила, что тоже хотят принять участие, у нас есть парусники, гонки на воде. Много различных направлений, где мы будем совершенствоваться и куда приглашать наших ветеранов СВО для участия», — сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилева во время пресс-подхода.
Также она оценила уровень подготовки спортивных команд, отдельно отметила роль качественного протезирования, которое помогает спортсменам с ограниченными возможностями достигать высоких результатов. «Здесь присутствуют протезные предприятия, в том числе для того, чтобы понимать, над чем и как работать, увидеть „тонкие“ места, на что обратить внимание, чтобы бойцам СВО максимально адаптироваться и восполнить утраченный функционал», — отметила Анна Цивилева.
Уральский полпред Артем Жога высоко оценил уровень инфраструктуры ХМАО, предназначенной для развития адаптивных видов спорта. «Через спорт быстрее и легче социализироваться, а соревновательный процесс в спорте подстегивает к реабилитации и восстановлению как психологических, так и физически возможностей», — подчеркнул уральский полпред.
Ранее URA.RU сообщило, что заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и Полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО. В здании для бойцов СВО и членов их семей оборудованы кабинеты врачей, детские игровые зоны, кулинарная студия.
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