16 марта 2025

Цивилева и Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО Видео

Цивилева и Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый офис Фонда «Защитники Отечества» в ХМАО оценила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева
Новый офис Фонда «Защитники Отечества» в ХМАО оценила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева Фото:

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и Полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО. В здании для бойцов СВО и членов их семей оборудованы кабинеты врачей, детские игровые зоны, кулинарная студия.

«Вместе с Анной Евгеньевной и Русланом Николаевичем приехали в новое здание фонда „Защитники Отечества“. Здание просторное, современное и очень уютное. Здесь сосредоточены все необходимые службы — социальные, психологические, для работы с детьми, трудоустройства», — оценил помещения Артем Жога. Он подчеркнул, что на пример северян по работе с ветеранами СВО можно равняться другим регионам.

Видео: @zhogaartem

Новое здание фонда «Защитники Отечества» включает в себя помещения для групповых программ психологического сопровождения, тренировочную квартиру, кабинет терапевта, кулинарную студия, детскую игровую зону. Здесь посетители могут получить юридическую консультацию и содействие в трудоустройстве, решить вопросы, связанные с денежными выплатами, установлением групп и причин инвалидности, пройти «Школу ухода», взять напрокат средства реабилитации, воспользоваться услугами библиотеки, швейной мастерской, тренажёрного зала, пишет пресс-служба полпреда в УрФО. 

Ранее URA.RU сообщало, что Анна Цивилева заявила о расширении мер поддержки ветеранов СВО во время визита в ХМАО. Обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда — планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.

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Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и Полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО. В здании для бойцов СВО и членов их семей оборудованы кабинеты врачей, детские игровые зоны, кулинарная студия. «Вместе с Анной Евгеньевной и Русланом Николаевичем приехали в новое здание фонда „Защитники Отечества“. Здание просторное, современное и очень уютное. Здесь сосредоточены все необходимые службы — социальные, психологические, для работы с детьми, трудоустройства», — оценил помещения Артем Жога. Он подчеркнул, что на пример северян по работе с ветеранами СВО можно равняться другим регионам. Видео: @zhogaartem Новое здание фонда «Защитники Отечества» включает в себя помещения для групповых программ психологического сопровождения, тренировочную квартиру, кабинет терапевта, кулинарную студия, детскую игровую зону. Здесь посетители могут получить юридическую консультацию и содействие в трудоустройстве, решить вопросы, связанные с денежными выплатами, установлением групп и причин инвалидности, пройти «Школу ухода», взять напрокат средства реабилитации, воспользоваться услугами библиотеки, швейной мастерской, тренажёрного зала, пишет пресс-служба полпреда в УрФО.  Ранее URA.RU сообщало, что Анна Цивилева заявила о расширении мер поддержки ветеранов СВО во время визита в ХМАО. Обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда — планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.
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