Швыдкой отреагировал на снос памятников в Азербайджане

Демонтаж памятников в Нагорном Карабахе вызывает крайне негативное отношение, независимо от того, какому народу посвящены памятники. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения. Каким бы народам они не принадлежали — армянскому, азербайджанскому, русскому или какому-то другому», — подчеркнул Михаил Швыдкой в беседе с РБК. Он отметил, что снос памятников не является аргументом ни в истории, ни в политике, а культура должна оставаться связующим звеном между народами, несмотря на политические обстоятельства.
Памятник Ивану Айвазовскому был установлен в Ханкенди (Степанакерте) в декабре 2021 года в рамках российско-армянского проекта «Аллея российской славы» при поддержке российских миротворцев. Демонтаж монумента, осуществленный азербайджанскими властями 29 июля 2025 года, совпал с днем рождения художника.
