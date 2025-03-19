В ХМАО врачи почти полгода боролись за жизнь 800-граммового младенца

В Сургуте (ХМАО) врачи смогли выходить младенца, который родился на 26 неделе. Врачи боролись за жизнь малыша весом всего в 860 граммов более полугода, сообщили в сургутском Центре охраны материнства и детства.
«Делимся с вами историей мужества и победы, произошедшей в стенах нашего Центра! В октябре прошлого года в нашем Центре на свет появился маленький герой — мальчик, родившийся на 26-й неделе гестации. Его вес составлял всего 860 грамм, а рост — 35 см», — рассказали в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Вначале младенец не мог дышать самостоятельно. Сразу после рождения его подключили к аппарату ИВЛ и поместили в отделение реанимации. К моменту, когда вес ребенка достиг 1180 грамм, его перевели в отделение детской патологии. В общей сложности он провел в стенах больницы около 140 дней и выписался с весом 3962 грамма и ростом 49,5 сантиметров.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спасли пациента с перерезанным горлом. Ранение сонной артерии охватывало около половины окружности сосуда. Врачи зафиксировали артерию и наложили швы, что позволило остановить опасное для жизни кровотечение.
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