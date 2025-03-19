19 марта 2025

В Челябинской области уничтожили присланные из Германии семена огурцов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семена огурцов находились в одной из четырех проконтролированных посылок
Семена огурцов находились в одной из четырех проконтролированных посылок Фото:

В Челябинской области получателю семян огурцов из Германии пришлось их уничтожить. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ввозить семена в посылках и ручной клади нельзя.

«В Челябинской области уничтожили присланные в посылке семена огурцов из Германии. Ввоз в Россию семенного или посадочного материала в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров запрещен», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

Иную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно доставлять лишь с фитосанитарным сертификатом на руках. Выдается документ органами власти страны-экспортера.

Посылка из Германии с семенами огурцов была одной из четырех, которые в марте проконтролировали сотрудники надзорного ведомства и челябинской таможни. Другие посылки, в которых были специи, приправы, крупы, орехи и финики, допустили к ввозу.

Семенной материал нельзя завозить в посылках и ручной клади
Семенной материал нельзя завозить в посылках и ручной клади
Фото:

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В Челябинской области получателю семян огурцов из Германии пришлось их уничтожить. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ввозить семена в посылках и ручной клади нельзя. «В Челябинской области уничтожили присланные в посылке семена огурцов из Германии. Ввоз в Россию семенного или посадочного материала в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров запрещен», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. Иную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно доставлять лишь с фитосанитарным сертификатом на руках. Выдается документ органами власти страны-экспортера. Посылка из Германии с семенами огурцов была одной из четырех, которые в марте проконтролировали сотрудники надзорного ведомства и челябинской таможни. Другие посылки, в которых были специи, приправы, крупы, орехи и финики, допустили к ввозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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