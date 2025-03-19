В Челябинской области получателю семян огурцов из Германии пришлось их уничтожить. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ввозить семена в посылках и ручной клади нельзя.
«В Челябинской области уничтожили присланные в посылке семена огурцов из Германии. Ввоз в Россию семенного или посадочного материала в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров запрещен», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
Иную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно доставлять лишь с фитосанитарным сертификатом на руках. Выдается документ органами власти страны-экспортера.
Посылка из Германии с семенами огурцов была одной из четырех, которые в марте проконтролировали сотрудники надзорного ведомства и челябинской таможни. Другие посылки, в которых были специи, приправы, крупы, орехи и финики, допустили к ввозу.
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