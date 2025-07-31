31 июля 2025

Фонтанчики с бесплатной питьевой водой появятся в аэропорту Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры челябинского аэропорта смогут не платить за питьевую воду
Пассажиры челябинского аэропорта смогут не платить за питьевую воду Фото:

В аэропорту Челябинска могут появиться бесплатные питьевые фонтаны, а пассажиров задерживающихся рейсов начнут обеспечивать водой. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта имени Игоря Курчатова Александр Чугунов. 

«По фонтанчикам с питьевой водой прорабатываем вопрос о возможности их размещения в терминале внутренних авиалиний. Также по поручению губернатора Челябинской области и совместно с министерством дорожного хозяйства поработан вопрос по обеспечению дополнительной питьевой водой наших пассажиров в случае задержек рейсов», — сообщил Чугунов во время интервью радио «Комсомольская правда». 

Питьевые фонтанчики (пурифайеры) доступны в некоторых аэропортах. Их наличие позволяет пассажирам бесплатно получать питьевую воду, так как цены в аэропортах на воду в бутылка часто завышены. В аэропорту Челябинска, например, стоимость небольшой бутылочки превышает 100 рублей. 

В аэропорту Челябинске вскоре начнется строительство нового терминала международных авиалиний. Проект инициирован губернатором Алексеем Текслером. Сейчас проводится предпроектная работа. В планах также проведение масштабного благоустройства прилегающей территории. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска могут появиться бесплатные питьевые фонтаны, а пассажиров задерживающихся рейсов начнут обеспечивать водой. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта имени Игоря Курчатова Александр Чугунов.  «По фонтанчикам с питьевой водой прорабатываем вопрос о возможности их размещения в терминале внутренних авиалиний. Также по поручению губернатора Челябинской области и совместно с министерством дорожного хозяйства поработан вопрос по обеспечению дополнительной питьевой водой наших пассажиров в случае задержек рейсов», — сообщил Чугунов во время интервью радио «Комсомольская правда».  Питьевые фонтанчики (пурифайеры) доступны в некоторых аэропортах. Их наличие позволяет пассажирам бесплатно получать питьевую воду, так как цены в аэропортах на воду в бутылка часто завышены. В аэропорту Челябинска, например, стоимость небольшой бутылочки превышает 100 рублей.  В аэропорту Челябинске вскоре начнется строительство нового терминала международных авиалиний. Проект инициирован губернатором Алексеем Текслером. Сейчас проводится предпроектная работа. В планах также проведение масштабного благоустройства прилегающей территории. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...