Фонтанчики с бесплатной питьевой водой появятся в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска могут появиться бесплатные питьевые фонтаны, а пассажиров задерживающихся рейсов начнут обеспечивать водой. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта имени Игоря Курчатова Александр Чугунов.
«По фонтанчикам с питьевой водой прорабатываем вопрос о возможности их размещения в терминале внутренних авиалиний. Также по поручению губернатора Челябинской области и совместно с министерством дорожного хозяйства поработан вопрос по обеспечению дополнительной питьевой водой наших пассажиров в случае задержек рейсов», — сообщил Чугунов во время интервью радио «Комсомольская правда».
Питьевые фонтанчики (пурифайеры) доступны в некоторых аэропортах. Их наличие позволяет пассажирам бесплатно получать питьевую воду, так как цены в аэропортах на воду в бутылка часто завышены. В аэропорту Челябинска, например, стоимость небольшой бутылочки превышает 100 рублей.
В аэропорту Челябинске вскоре начнется строительство нового терминала международных авиалиний. Проект инициирован губернатором Алексеем Текслером. Сейчас проводится предпроектная работа. В планах также проведение масштабного благоустройства прилегающей территории.
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