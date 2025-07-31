31 июля 2025

Бывший одноклубник хоккеиста Малкина начал выпускать водку

© Служба новостей «URA.RU»
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Марк-Андре Флери (на фото) играл с Евгением Малкиным за один клуб почти всю карьеру
Марк-Андре Флери (на фото) играл с Евгением Малкиным за один клуб почти всю карьеру Фото:

Бывший одноклубник магнитогорского хоккеиста Евгения Малкина — Марк-Андре Флери — начал выпускать свой бренд водки. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность.

«Легендарный вратарь НХЛ решил попробовать себя в новом амплуа и выпустил лимитированную серию водки под собственным именем. Но это не просто маркетинг и попытка „срубить бабла“. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность — в помощь его родному городу Сорель-Траси и Центру добровольческой помощи Нижнего Ришелье», — сообщает в своем Telegram-канале блогер Михаил Черкасов.

На этикетках изображена история именитого вратаря в НХЛ. За карьеру он играл за «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоту Уайлд». Во всех клубах он заслужил уважение и любовь партнеров и болельщиков.

Особенно тепло его принимают в «Питтсбурге». За «пингвинов» Флери играл с 2003 по 2017 годы. Вместе с Евгением Малкиным он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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Бывший одноклубник магнитогорского хоккеиста Евгения Малкина — Марк-Андре Флери — начал выпускать свой бренд водки. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность. «Легендарный вратарь НХЛ решил попробовать себя в новом амплуа и выпустил лимитированную серию водки под собственным именем. Но это не просто маркетинг и попытка „срубить бабла“. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность — в помощь его родному городу Сорель-Траси и Центру добровольческой помощи Нижнего Ришелье», — сообщает в своем Telegram-канале блогер Михаил Черкасов. На этикетках изображена история именитого вратаря в НХЛ. За карьеру он играл за «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоту Уайлд». Во всех клубах он заслужил уважение и любовь партнеров и болельщиков. Особенно тепло его принимают в «Питтсбурге». За «пингвинов» Флери играл с 2003 по 2017 годы. Вместе с Евгением Малкиным он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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