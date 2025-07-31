Бывший одноклубник хоккеиста Малкина начал выпускать водку

Бывший одноклубник магнитогорского хоккеиста Евгения Малкина — Марк-Андре Флери — начал выпускать свой бренд водки. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность.
«Легендарный вратарь НХЛ решил попробовать себя в новом амплуа и выпустил лимитированную серию водки под собственным именем. Но это не просто маркетинг и попытка „срубить бабла“. Вся выручка с продаж пойдет на благотворительность — в помощь его родному городу Сорель-Траси и Центру добровольческой помощи Нижнего Ришелье», — сообщает в своем Telegram-канале блогер Михаил Черкасов.
На этикетках изображена история именитого вратаря в НХЛ. За карьеру он играл за «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоту Уайлд». Во всех клубах он заслужил уважение и любовь партнеров и болельщиков.
Особенно тепло его принимают в «Питтсбурге». За «пингвинов» Флери играл с 2003 по 2017 годы. Вместе с Евгением Малкиным он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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